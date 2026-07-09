Капремонт школы в Канаевке завершат к концу лета

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В селе Канаевка Городищенского района продолжается капитальный ремонт школы на 640 мест.

На ремонт направлены средства федерального и регионального бюджетов, а также дополнительно выделено 9,2 млн рублей на новое учебное и технологическое оборудование.

Директор школы Наталья Ледина сообщила, что уже смонтирована система отопления, заменены коммуникации, проведен косметический ремонт классов и коридоров, а также обновлена материально-техническая база. По ее словам, задача была сложной из-за высокого износа здания, но школа теперь станет более комфортной для учащихся и сотрудников.

Руководитель подрядной организации уточнила, что все работы планируется завершить к концу лета.