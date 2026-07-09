Следователи выясняют обстоятельства гибели юноши в Пензенском районе

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В Зареченском межрайонном следственном отделе СК России по Пензенской области начата проверка после обнаружения тела 27-летнего жителя Пензы в водоеме. По предварительным данным, 6 июля тело парня был найден в пруду села Богословка Пензенского района. С родственниками молодой человек перестал выходить на связь 5 июля.

На месте происшествия следователи не обнаружили телесных повреждений на теле погибшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.