В Пензе ведется капитальный ремонт городской библиотеки №7

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Библиотека № 7 города находится в процессе капитального ремонта, который осуществляется в рамках национального проекта «Семья». На данный момент подрядная организация выполняет работы по замене систем водоснабжения, отопления, канализации, освещения, вентиляции, электросетей, а также систем пожарной и охранной сигнализации.

Согласно проекту, также планируется обновить кровлю, отремонтировать стены, потолок и полы, расширить дверные проемы и оборудовать санузел, учитывая потребности маломобильных граждан.