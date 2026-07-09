Почти 500 растений украсили входную зону зоопарка в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В Пензе благоустроили входную зону зоопарка, высадив более 480 растений. В озеленении приняли участие представители городской администрации, управления культуры и зоопарка, а также предприниматели.

На клумбах появились 175 кустов спиреи японской и 125 кустов спиреи березолистной, создающие яркие цветовые акценты. Гортензии метельчатые обеспечат длительное цветение, а сосны, можжевельники и туи добавят вечнозеленые элементы. Рябины и кусты дерна придадут композиции динамику и фактуру. Растения подбирались с учетом климатических условий региона, чтобы сохранять декоративность с весны до поздней осени.

Заместитель главы администрации Пензы Дарья Просточенко отметила, что зоопарк является популярным местом отдыха. Она подчеркнула важность социальной ответственности бизнеса и взаимовыгодного сотрудничества, которое приносит пользу городу и его жителям.

Концепцию озеленения разработала команда ландшафтных дизайнеров, стремясь создать гармоничный и современный образ. Растения, используемые в проекте, отличаются морозостойкостью и неприхотливостью, что позволяет поддерживать декоративность территории в течение всего теплого сезона.

Для ухода за насаждениями зоопарк получил профессиональное оборудование от компании Greenworks. Техника работает бесшумно и соответствует экологическим стандартам, обеспечивая бережное обслуживание растений.

Региональный менеджер Greenworks Александр Любкин отметил, что участие в проекте по обновлению Пензенского зоопарка является честью для компании. Он подчеркнул важность использования экологичных решений и выразил надежду на продолжение партнерства.

Greenworks с 2024 года реализует программу по благоустройству городов России, сотрудничая с администрациями и ландшафтными дизайнерами. Проекты компании успешно реализованы в более чем 30 городах страны.