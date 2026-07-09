Гастрофестиваль «Битва вкусов» пройдет в Пензе в ближайшие выходные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости Пензенской области смогут посетить третий региональный фестиваль «Битва вкусов» 11-12 июля в ЦПКиО имени В.Г. Белинского. Площадки начнут работу в 12:00, вход будет бесплатным.

Ранее фестиваль планировали провести в конце июня, но из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие перенесли. Программа фестиваля осталась насыщенной.

Более 20 региональных ресторанов примут участие в фестивале, среди них авторские проекты, семейные кафе, бистро и концептуальные заведения, представляющие русскую, европейскую, азиатскую и паназиатскую кухню, а также уникальные местные форматы. На эко-ярмарке свои товары представят более 40 производителей. Гости смогут посетить интерактивные зоны, принять участие в розыгрышах и тематических активностях. Специальный гость фестиваля — известный шеф-повар и телеведущий, который выступит в роли члена жюри и проведёт мастер-класс для всех желающих.

Впервые в рамках фестиваля состоится «Битва на кухне 2026» — кулинарное шоу с участием шеф-поваров, блогеров и экспертов. Пензенская область стала первым регионом России, где реализуется этот проект.