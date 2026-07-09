Руководитель Росгвардии проверил безопасность детских лагерей в Пензенской области

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Павел Пучков встретился с директором лагеря, осмотрел территорию, проверил систему видеонаблюдения и побеседовал с сотрудниками охраны.

«Система охраны на объекте организована эффективно, персонал проводит обучение как для администрации, так и для детей. Видно, что вопросам безопасности здесь уделяют большое внимание», — подчеркнул Павел Пучков.

В других лагерях полковник полиции также оценил организацию пропускного режима, техническое укрепление территории и подготовку охранников.

С начала лета сотрудники Росгвардии провели 19 проверок лагерей. Перед началом смен и в их ходе проходят встречи с руководителями охранных организаций. Особое внимание уделяется готовности персонала к чрезвычайным ситуациям, наличию средств связи и сигнализации. Руководство Управления Росгвардии контролирует обеспечение безопасности детей в летний период.