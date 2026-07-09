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НовостиОбщество9 июля 2026 6:14

Абитуриенты из Пензенской области подали более 1000 заявлений через Госуслуги

Приёмная кампания в средние специальные учебные заведения активно продолжается
Анна ЧЕРНАЯ

Заявления в колледжи, техникумы, училища и другие организации СПО можно подать онлайн через портал Госуслуги. Эта возможность стала возможной благодаря нацпроекту «Экономика данных».

Абитуриенты могут выбрать одно из 4 тысяч учебных заведений по всей России, включая 48 организаций в Пензенской области, которые предлагают более 100 специальностей. Жители региона уже подали более 1000 заявлений через Госуслуги.

На портале также доступна подача заявок на целевое обучение, при котором будущий работодатель оказывает студенту поддержку во время учёбы и гарантирует трудоустройство после окончания обучения.