150 наставников из Пензенской области участвуют в конкурсе общества «Знание»

Российское общество «Знание» завершило прием заявок на проект «Знание.Наставники». В общей сложности было подано более 15 тысяч заявок, из которых 130 пришли из Пензенской области.

Максим Древаль, генеральный директор Общества «Знание», подчеркнул, что проект объединяет педагогов со всей страны и демонстрирует их стремление к профессиональному развитию и поддержке наставничества. Возраст участников варьируется от 20 до 84 лет. Для «Знание» крайне важно создать платформу, которая позволит наставникам обмениваться опытом, получать поддержку и внедрять эффективные методы работы с детьми и молодежью.

До 12 июля участники будут работать на платформе «Знание.Академия», где сформируют свои портфолио. Затем они выполнят практические задания, основанные на реальных педагогических кейсах.

По итогам конкурса жюри выберет лучших наставников страны. Более тысячи победителей получат денежные призы, а общий призовой фонд составляет 80 миллионов рублей.

Также разрабатывается комплексная система поддержки и профессионального роста наставников. Инициатива реализуется Обществом «Знание» при участии Министерства просвещения РФ, Росдетцентра и Движения Первых.