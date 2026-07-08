Олег Мельниченко держит на контроле ремонт дорог в Пензе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Работы на этом участке выполняет компания «Мостовик» в рамках муниципального контракта. Площадь дорожного покрытия составит 3 тысячи квадратных метров, а тротуаров — 700 квадратных метров.

Тротуары уже готовы, включая два новых участка, где их раньше не было. Местные жители, особенно молодые мамы, отметили улучшение условий для прогулок с детьми. Они также обратили внимание на сухие деревья вокруг школы.

Губернатор поручил спилить эти деревья до конца летних каникул, при условии, что они действительно сухие и мертвые. Олег Мельниченко подчеркнул, что все работы должны проводиться с учетом пожеланий граждан.

В рамках программы планируется отремонтировать 43 участка внутриквартальных дорог и дорог частного сектора до конца августа. На данный момент работы ведутся на 12 объектах, из которых четыре уже завершены: на улицах Виражной и Переходной, а также два участка на улице Антонова.