В Нижнеломовском районе осудили водителя, сбившего подростка

Нижнеломовский районный суд вынес приговор 50-летнему мужчине, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека. Обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения и оставил место происшествия.

Согласно материалам дела, 11 апреля 2025 года вечером мужчина, будучи нетрезвым, сел за руль своего автомобиля. Двигаясь по улице села Верхний Ломов, он превысил допустимую скорость, не соответствующую условиям дороги и времени суток. В результате он сбил 15-летнего подростка, который скончался на месте от полученных травм.

Водитель не оказал пострадавшему первую помощь и не вызвал экстренные службы. Вместо этого он покинул место ДТП. Суд установил, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, что усугубило его вину.

Суд приговорил водителя к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Потерпевшая сторона получила компенсацию в размере 1,4 миллиона рублей.