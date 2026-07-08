Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июля 2026 11:52

Жительница Пензенской области заключена под стражу по подозрению в убийстве малолетней

В ночь на 4 июля в селе Кувак-Никольское Нижнеломовского района в состоянии опьянения 24-летняя девушка нанесла один удар ножом в область груди четырехлетней племяннице
Виктор ВИКТОРОВ
Изображение создано с помощью нейросети.

Изображение создано с помощью нейросети.

От полученного ранения ребенок скончался на месте происшествия. Утром тело девочки обнаружила мать. Обвиняемая на тот момент скрылась с места происшествия, но в тот же день была задержана. По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Орудие преступления изъято следователем в ходе осмотра места происшествия.

Следственными органами СК России по Пензенской области в отношении 24-летней местной жительницы расследуется уголовное дело. Она обвиняется в убийстве 4-летней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемой будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.