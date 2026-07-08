В Мордовии предъявлены обвинения сотруднице салона сотовой связи

В марте прошлого года 59-летняя жительница Большеигнатовского района обратилась в полицию с заявлением об оформлении неизвестными на ее имя нескольких сим-карт оператора сотовой связи, о существовании которых она узнала, воспользовавшись электронным сервисом оператора.

Сотрудники уголовного розыска выяснили причастную к совершению преступления.

Как отмечает пресс-служба ведомства, продавец-консультант салона сотовой связи города Ковылкино, используя свое служебное положение, в 2023-2024 годах внесла в базу оператора персональные данные ничего не подозревающей потерпевшей и зарегистрировала на ее имя семь сим-карт. За каждый оформленный номер девушка получала дополнительные премии.

Вину в содеянном обвиняемая признала полностью. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.