Олег Денисов проверил береговую зону в районе улицы Антонова

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Он отметил, что спасатели дежурят на посту с раннего утра до вечера, имея в распоряжении лодку, спасательные круги, жилеты и аптечку. В Пензе организовано 10 спасательных постов в местах массового отдыха у воды, включая озеро «Красный куст» на Барковке, водохранилище на реке Вядя, берег Суры в районе улиц Литвинова, Чапаева, Павлушкина, Сплавной, а также пруды «Засека» и «Земляничный» и водоем у клинической больницы №6.

Олег Денисов предупредил, что, согласно данным Роспотребнадзора по Пензенской области, вода в городских водоемах непригодна для купания. Для разнообразия отдыха он рекомендовал командные игры на берегу, такие как волейбол, а также загорание и рыбалку.

Глава города призвал горожан быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Он подчеркнул, что если дети остаются без присмотра или кто-то попадает в беду, необходимо незамедлительно сообщить спасателям.