На путепроводе на проспекте Победы продолжаются дорожные работы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Специалисты МБУ «Пензавтодор» проводят работы по фрезерованию дорожного покрытия на путепроводе, расположенном на проспекте Победы. Планируется завершить демонтаж старого асфальта к концу текущей недели.

В рамках ремонта также предусмотрено поднятие смотровых люков, а бортовой камень уже заменен. Асфальтирование будет выполняться в ночное время, чтобы минимизировать пробки в часы пик. Общая площадь обновляемого дорожного покрытия составляет около 11 тысяч квадратных метров.

Параллельно ремонтные работы ведутся на улицах 8 Марта, Свердлова и Карпинского. С начала сезона силами МБУ «Пензавтодор» обновлено 127 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Завершены работы на улицах Литвинова Поляна, Тиражной, Клары Цеткин, Львовской и проспекте Строителей.

При поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко планируется отремонтировать более 60 объектов улично-дорожной сети.