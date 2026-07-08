Пензенская область признана одним из лидеров в России по развитию гражданской дронофикации

Рейтинг был разработан АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» по указу Президента России Владимира Путина. Его цель — оценить прогресс в использовании дронов и развитие соответствующего рынка услуг.

В исследовании приняли участие 84 региона, исключая Москву и новые территории. Все регионы были разделены на семь групп в зависимости от их успехов в развитии беспилотной авиации.

Пензенская область вошла в число субъектов Федерации, признанных лидерами в этой номинации. В регионе активно применяются гражданские беспилотные авиационные системы (БАС) в различных сферах: сельском хозяйстве, образовании, спорте, лесном хозяйстве и экологии.

За 2025 год в Пензенской области с помощью агродронов было внесено средств защиты растений на площадь более 30 000 гектаров. Также был проведён фитосанитарный мониторинг на площади свыше 10 000 га, выполнено 400 лётных часов для экологического контроля и патрулирования лесных зон.