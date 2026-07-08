Более 42 миллионов рублей направили на поддержку многодетных семей в Пензе

С начала 2026 года из регионального бюджета Пензы на поддержку многодетных семей было выделено 42,7 млн рублей.

Олег Денисов подчеркнул, что многодетные семьи являются основой будущего страны и гордостью города. В Пензе их число растет, поэтому важно оказывать им реальную помощь. Одной из ключевых мер поддержки стала компенсация проезда для школьников, которой воспользовались 2 651 семья. Также более 1 500 семей получили компенсацию в размере 30% на оплату жилья и коммунальных услуг. Свыше тысячи семей оформили ежегодное пособие на детей до шести лет, а около 1 300 семей получили выплаты на детей школьного возраста.

Для подачи заявления на получение поддержки предусмотрены различные способы: через портал госуслуг, Интерактивный портал социальной защиты Пензенской области, в любом многофункциональном центре или лично в Социальном управлении города Пензы. Записаться на прием можно по телефону 70-03-73.

«Чем больше детей в семье, тем больше любви и ответственности, – отметил Олег Денисов. – Задача муниципалитета – чтобы многодетные родители чувствовали нашу заботу в каждом вопросе».