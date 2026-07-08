На территории Пензенской области обнаружены остатки вражеского БПЛА

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона были найдены обломки беспилотного летательного аппарата.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и службы экстренного реагирования. Специалисты уже приступили к изучению найденных фрагментов.

Губернатор напомнил, что при обнаружении частей дрона необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112. Категорически запрещено прикасаться к обломкам, так как это может быть опасно.

Олег Мельниченко призвал граждан доверять только проверенной информации и заботиться о своей безопасности и безопасности своих близких.