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НовостиПроисшествия8 июля 2026 7:12

На территории Пензенской области обнаружены остатки вражеского БПЛА

На месте работают экстренные службы
Анна ЧЕРНАЯ

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона были найдены обломки беспилотного летательного аппарата.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и службы экстренного реагирования. Специалисты уже приступили к изучению найденных фрагментов.

Губернатор напомнил, что при обнаружении частей дрона необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112. Категорически запрещено прикасаться к обломкам, так как это может быть опасно.

Олег Мельниченко призвал граждан доверять только проверенной информации и заботиться о своей безопасности и безопасности своих близких.