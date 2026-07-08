969 выпускников из Пензенской области решили пересдать ЕГЭ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

По предложению Президента России Владимира Путина, выпускники уже третий год могут пересдать ЕГЭ по одному предмету в дополнительные дни основного этапа государственной итоговой аттестации. 8 и 9 июля в Пензенской области зарегистрировались 969 человек для пересдачи экзаменов.

8 июля пересдавать информатику будут 198 выпускников, литературу — 11 человек, химию — 111 человек, русский язык — 136 человек, английский язык — 29 человек, немецкий язык — 1 человек, физику — 25 человек.

9 июля на пересдачу биологии зарегистрировались 45 человек, профильной математики — 107 человек, базовой математики — 36 человек, истории — 30 человек, обществознания — 238 человек, географии — 2 человека.

8 июля в Пензенской области откроют шесть пунктов проведения экзаменов. 9 июля будут работать два пункта. В каждом из них будут использоваться технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов, их сканирования в аудиториях и передачи по сети «Интернет».