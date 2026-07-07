Губернатор наградил золотые пары Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России с 2008 года, а с 2022 года стал официальным праздником по указу Президента РФ Владимира Путина.

В Пензенской области ежегодно чествуют супружеские пары, прожившие вместе 25 и более лет, вручая им общественные медали. В этом году к награждению представлены 70 пар, из которых 15 отметили золотую и бриллиантовую свадьбу. Губернатор Олег Мельниченко лично вручил медали этим семьям.

Мельниченко подчеркнул важность семьи как основы счастья и отметил, что любовь и верность, проявленные в течение полувека, являются примером для подражания. Губернатор также поблагодарил многодетные и приемные семьи за их вклад в воспитание подрастающего поколения.

Особое внимание было уделено родителям военнослужащих, защищающих Родину, и бабушкам и дедушкам, воспитавшим много внуков. В завершение мероприятия глава региона пожелал молодоженам, регистрирующим брак в День семьи, любви и верности, счастья и благополучия.