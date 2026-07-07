Школы Пензенской области получат тысячи новых учебников и дневников

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

К новому учебному году школы Пензенской области получат обновленную учебную литературу на сумму более 219 миллионов рублей. Закуплено 282 329 экземпляров, включая 24 902 учебника истории и 19 077 по обществознанию. Все школьники региона будут обеспечены бесплатными учебниками.

Министр образования области Лариса Казакова подчеркнула значимость обновления учебных материалов. Она отметила, что новые учебники истории и обществознания разработаны с учетом современных требований и помогут детям изучать эти предметы более эффективно.

7 июля министр посетила школу №1 в селе Засечное, чтобы проверить процесс приемки новой литературы. Директор школы Ольга Баландина сообщила, что контракты на поставку учебников составили более 4 миллионов рублей, и основная часть уже поступила. Среди новых материалов – учебники по истории и обществознанию от издательства «Просвещение», соответствующие Федеральному государственному образовательному стандарту. Также будут введены культурные дневники, которые помогут детям лучше усваивать материал.

По традиции, учащиеся со второго по пятый класс получат специальные дневники-энциклопедии, на которые выделено более 9 миллионов рублей. Эти дневники содержат визуализацию, даты и информацию об отечественной истории, что способствует развитию интереса к изучению прошлого.

Особое внимание уделено учебникам истории для старшеклассников. В 10-11 классах будут использоваться новые пособия, разделенные на два периода: с Первой мировой войны до конца Великой Отечественной войны и с 1945 года по настоящее время.

Проект «Культурный дневник школьника Пензенской области» также развивается. В 2026 году обновленные дневники получат 11 626 второклассников, на что выделено более двух миллионов рублей. Дневник будет использоваться со 2 по 11 класс, а в этом году добавлены новые рубрики, такие как «Театральное закулисье» и «Приведи родителей в театр/музей».