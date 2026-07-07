Георгий Кеменов из Пензы стал лауреатом премии «Молодой промышленник года»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Пензенская область гордится своим представителем, который получил престижную награду. Георгий Кеменов, владелец и руководитель компании, специализирующейся на производстве корпусов для специализированной вычислительной техники и приборов, стал лауреатом V Всероссийской премии «Молодой промышленник года».

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов лично вручил диплом победителю.

«Эта победа демонстрирует, что в Пензенской области растет число молодых, технически грамотных промышленников. Их достижения вдохновляют и задают высокую планку для других представителей бизнес-сообщества региона», – сказал Роман Трялин, министр экономического развития и промышленности Пензенской области. Он также подчеркнул, что успех Георгия и его команды способствует укреплению промышленного имиджа региона.

Трялин добавил, что победа в премии имеет особое значение, так как успехи предприятий учитываются при оценке работы региональных властей в промышленной сфере. Это подчеркивает важность каждого успешного проекта для общего развития промышленности региона и страны.

Премия «Молодой промышленник года» направлена на поддержку молодых руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, которые активно развивают производство и внедряют инновации. Она отмечает тех, кто вносит значительный вклад в укрепление промышленного потенциала страны.