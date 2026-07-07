Школьники из Пензы отправятся в археологическую экспедицию в Наровчат

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Тридцать учеников «Школы юного археолога» при Институте регионального развития Пензенской области отправились в Наровчатский район для участия в археологической экспедиции.

Владимир Винничек, научный руководитель экспедиции и директор центра историко-культурного наследия Института, сообщил, что археологические раскопки в городище уже ведутся. Теперь к научной группе присоединятся ученики «Школы юного археолога».

Владимир Винничек рассказал, что Наровчат, один из старейших населенных пунктов Пензенской области, был средневековым городом Наручат и центром Улуса Мохши в XIV веке. Город представляет большой интерес для исследователей и археологов. В этом году здесь были найдены интересные артефакты, включая монеты, украшения и предметы быта. Серьезные археологические исследования в Наровчате начались до революции 1917 года.

«Школа юных археологов» работает уже шесть лет. На занятиях ученики получают теоретические знания по археологии, а на практике закрепляют навыки во время полевых работ.