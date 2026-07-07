Угрожая пензячке опубликовать ее интимные фото, неизвестный потребовал деньги

По факту вымогательства денежных средств у девушки 2006 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ

В полиции девушка пояснила, что, общаясь со своим приятелем, в разгар переписки в сети Интернет, прислала ему свои интимные фотографии.

Спустя некоторое время в мессенджере неизвестный написал ей о наличии у него пикантных снимков девушки и потребовал перечислить ему 3 000 рублей, иначе все фотографии он распространит в сети Интернет по знакомым и родственникам девушки.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, по факту вымогательства денежных средств у девушки 2006 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.