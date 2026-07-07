Олег Денисов проверил ход строительства спортивных объектов

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Шуист уже завершена заливка фундаментной плиты для спортивного зала. Следующим этапом будет устройство основания для административно-бытовых помещений. В Заре завершена забивка свай для плавательного бассейна, и сейчас ведутся подготовительные работы к заливке монолитной плиты. Планируется завершить бетонные работы до 23 июля, а затем приступить к монтажу сооружения.

Олег Денисов отметил, что оба проекта идут по графику. Он также поставил задачу приобрести модульные котельные для своевременного запуска систем отопления в холодное время года.

Глава города заявил, что обе модульные конструкции будут собраны в сентябре. Он добавил, что ФОК планируется ввести в эксплуатацию к ноябрю после оснащения необходимым оборудованием. Бассейн должен быть готов к декабрю текущего года. Олег Денисов призвал подрядчика работать активно, чтобы соблюсти все сроки.