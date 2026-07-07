В Мордовии семьи участников СВО посетили Центр кинологической службы

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Специалисты-кинологи радушно встретили гостей, познакомили их с условиями содержания собак, показали вольеры, где живут овчарки, ротвейлеры, фокстерьеры и лабрадоры, рассказали, как проходит процесс обучения.

Ребята с родителями побывали в специальном учебном классе для животных и на тренировочной площадке, поприсутствовали на занятиях кинологов с питомцами центра. Кроме того, полицейские показали, каких результатов добиваются их подопечные. Овчарки Тесса и Канна, лабрадор Буся и спаниель Анфиса демонстрировали навыки по задержанию нарушителей, поиску опасных и запрещенных веществ, спрятанных в салоне автомобиля и спортивной сумке, преодолевали полосу препятствий, задерживали вооруженных преступников.

Показательные выступления питомцев центра гости встретили с восторгом. И, конечно, самой запоминающейся для них стала возможность непосредственного общения с полицейскими собаками. Гостям разрешили погладить собак и покормить их с рук.