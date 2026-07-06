В Мордовии отпраздновали Сабантуй

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

В Лямбирском районе Мордовии с 1950 года проходит национальный праздник Сабантуй, который отмечает завершение весенних полевых работ. Сегодня Сабантуй превратился в символ добрососедских отношений между русским, мордовским и татарским народами.

4 июля на праздник собрались около 15 тысяч человек со всей страны. Почетными гостями стали Глава Мордовии Артём Здунов и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Поездка главы Татарстана началась с посещения села Аксеново, где он возложил цветы к вечному огню в память о героях, защищавших Родину. Также гости осмотрели обновленный сельский культурно-досуговый центр, на ремонт которого было выделено более 76 млн рублей.

На площадке Сабантуя Здунов и Минниханов посетили подворья разных регионов, познакомились с ремесленниками, посетили музей истории и посмотрели фрагмент мордовской свадьбы. Глава Мордовии представил Минниханову инновационный троллейбус «Синара 6254», производство которого планируется начать в Саранске до конца 2026 года.

Торжественное открытие праздника прошло на главной сцене, где выступили творческие коллективы Мордовии и Татарстана. Здунов отметил, что Сабантуй — это символ единства и дружбы народов России. Минниханов подчеркнул важность праздника и пожелал успехов Мордовии.

В рамках праздника состоялось вручение наград, а также приветствие участников Межрегионального детско-молодежного форума «Мордовия – Татарстан». Здунов и Минниханов пожелали участникам форума продолжать развивать дружбу и сотрудничество.

Почетные гости также посетили конные скачки и национальную борьбу на поясах «Корэш», где победители получили ценные призы. На спортивной площадке прошли разнообразные национальные игры.

Сабантуй завершился выставкой сельхозтехники, символизирующей труд и благодарность земле. Этот праздник стал живым напоминанием о том, как народы жили и развивались вместе, сохраняя традиции и радуясь жизни.