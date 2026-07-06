В Мордовии стартовала образовательная программа «Семейная академия: Медиа»

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

В Мордовии, на базе круглогодичного молодежного образовательного центра «Семейная академия «ВМесте», проходит всероссийская образовательная программа «Семейная академия: Медиа». В мероприятии участвуют представители 45 регионов страны, включая журналистов, блогеров, SMM-специалистов и медиа-экспертов.

Пленарную сессию открыл Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Артём Здунов. Он подчеркнул важность семейной повестки и отметил, что сегодня в стране активно развивается инфраструктура, направленная на поддержку семей. Однако, по его словам, важно не только создавать условия, но и информировать людей о них через медиа.

Артём Здунов также рассказал о всероссийском конкурсе «Семейная столица России», который проводится по инициативе комиссии Госсовета и при поддержке Минтруда РФ и Президентского фонда культурных инициатив. В конкурсе участвуют 60 городов, и его цель — создание комфортной инфраструктуры для семей, особенно многодетных.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Юрий Лескин также приветствовал участников программы. Он отметил, что тема семьи сегодня является самой важной, и от того, как медиа освещают эту тему, зависит, поверят ли люди в важность семейных ценностей.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий подчеркнул, что в Мордовии большое внимание уделяется развитию семейной инфраструктуры, и выразил пожелание успехов всем участникам программы.

В ходе дискуссии участники обсудили, как сделать тему семьи естественной частью современного медиапространства. Они отметили, что важно использовать эмоции и искренность при подаче материалов. Также обсуждались вопросы использования детьми современных технологий и меры поддержки семей.

Победители всероссийского конкурса «Студенческая семья России», Дмитрий и Светлана Титовы, поделились своим опытом и призвали к дисциплине и самодисциплине.

Пленарная сессия завершилась вопросами от участников, а работа программы продолжится до 12 июня.