Пензенский фестиваль «Активное долголетие» собрал участников из разных районов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал проведение регионального фестиваля «Активное долголетие».
В рамках мероприятия жители Камешкирского и Сердобского районов, представляющие десять муниципалитетов, соревновались в дартсе, городошном спорте и скандинавской ходьбе.
По итогам первых двух зональных этапов результаты распределились следующим образом:
1 зона:
1 место — Камешкирский район;
2 место — Шемышейский район;
3 место — Пензенский район.
2 зона:
1 место — Бековский район;
2 место — Тамалинский район;
3 место — Колышлейский район.
Фестиваль продолжается: 10 июля мероприятие пройдет в Кузнецке, а 24 июля — в Каменке. Финальные результаты будут объявлены осенью этого года.