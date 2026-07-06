Пензенский фестиваль «Активное долголетие» собрал участников из разных районов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал проведение регионального фестиваля «Активное долголетие».

В рамках мероприятия жители Камешкирского и Сердобского районов, представляющие десять муниципалитетов, соревновались в дартсе, городошном спорте и скандинавской ходьбе.

По итогам первых двух зональных этапов результаты распределились следующим образом:

1 зона:

1 место — Камешкирский район;

2 место — Шемышейский район;

3 место — Пензенский район.

2 зона:

1 место — Бековский район;

2 место — Тамалинский район;

3 место — Колышлейский район.

Фестиваль продолжается: 10 июля мероприятие пройдет в Кузнецке, а 24 июля — в Каменке. Финальные результаты будут объявлены осенью этого года.