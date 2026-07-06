В Бессоновском районе проводят проверку по факту гибели женщины

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В Бессоновском межрайонном следственном отделе Следственного управления СК России по Пензенской области начали проверку по факту гибели 48-летней женщины из Пензы.

Предварительное расследование показало, что 5 июля она утонула во время купания в пруду в селе Лопуховка Бессоновского района.

Следователь осмотрел место происшествия и не обнаружил на теле погибшей следов насилия. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники Следственного управления предупреждают жителей Пензенской области о необходимости соблюдать меры безопасности при купании: не плавать в нетрезвом виде, при ухудшении здоровья и в местах, не предназначенных для купания.