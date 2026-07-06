В музее Радищева с размахом прошла Тихвинская ярмарка

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Музей А. Н. Радищева вновь стал центром притяжения для любителей народной культуры и творчества.

Министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков отметил, что музей Радищева – это уникальное место, куда хочется возвращаться. Он подчеркнул, что музей является гордостью региона и что гости приезжают сюда как к близким родственникам, чтобы отдохнуть и насладиться красотой усадьбы.

Во время экскурсии-экспедиции гости посетили территорию музея, спустились к реке, которая окружает усадьбу. Это был новый, экспериментальный формат праздника, который оказался очень интересным и увлекательным. Участники мастер-класса по созданию ароматов смогли унести с собой частичку усадьбы, создав парфюмерные композиции с ароматами, которые были популярны в XVIII веке.

Особое внимание привлекли экскурсии по домовой церкви Аблязовых-Радищевых, которая открывается только один раз в год, в день Тихвинской ярмарки. Гости также увидели спектакль «Колобок» театра «Кукольный дом», посетили мастер-класс по лепке из глины и выставку головных уборов и украшений в народном стиле.

Более 50 ремесленников приняли участие в ярмарке, представив уникальные авторские работы из дерева, украшений, созданных по старинным технологиям, и глиняных композиций.

Прошёл гастрономический конкурс «Малосольные – и точка», в котором за звание лучшего рецепта малосольных огурцов соревновались представители сельсоветов и учреждений Кузнецкого района. Победу одержал детский сад «Радуга» из Евлашево.

На протяжении всего праздника гости могли узнать о жизни и творчестве великого писателя и мыслителя А. Н. Радищева.

Тихвинская ярмарка имеет глубокие исторические корни и восходит к XVIII веку, когда её основательницей стала Варвара Радищева, супруга брата писателя Александра Радищева. Традиция проведения ярмарки угасла, но в середине 1990-х годов сотрудники музея А. Н. Радищева решили возродить её.

Мероприятие способствует развитию внутреннего туризма, что соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».