Олег Мельниченко поручил закупить инвентарь для пензенских школ олимпийского резерва

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

По инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко были закуплены новые спортивные снаряды и оборудование для четырех школ олимпийского резерва региона.

Мельниченко отметил, что приобретенные снаряды предназначены для отделений художественной и спортивной гимнастики, скалолазания, бокса и велосипедного спорта. Он подчеркнул, что укрепление спортивной базы способствует будущим успехам атлетов и привлекает новых детей, выбирающих здоровый образ жизни.

Для спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой были закуплены мячи, гимнастические маты, кубы и детские мягкие гимнастические брусья. Комплексная спортивная школа олимпийского резерва получила специализированные велосипеды для отделения «ВМХ фристайл». Школа «Горизонт» была обеспечена оборудованием для отделения скалолазания, а СШОР «Русь» — спортивным ковром, гантелями и грифами для штанг.