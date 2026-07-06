Олег Денисов проверил ход капитального ремонта подземного перехода у «Электроприбора»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В объезде также приняли участие заместители главы администрации Пензы Ильдар Усманов и Константин Спиридонов, заместитель директора МБУ «Пензавтодор» Валерий Яцко, начальник управления ЖКХ Пензы Владимир Сорокопудов, представители районных администраций, городских управлений наружной рекламы, информации, развития предпринимательства, а также подрядных и ресурсоснабжающих организаций.

Глава города осмотрел благоустройство дворовых и общественных пространств на улицах Кирова, Калинина, Свердлова, Баумана, Окружной, Карпинского, 8 Марта, Лозицкой, Рахманинова, Бородина, Чаадаева, а также на проспектах Победы и Строителей. Основное внимание уделялось состоянию входных групп торговых объектов. Большинство из них приведены в порядок, остальные работы находятся в процессе. Олег Денисов рекомендовал предпринимателям ускорить работы, пока позволяет погода. Он также напомнил о необходимости своевременного покоса травы, покраски и мытья фасадов, а районным администрациям – применять меры к организациям, не выполняющим свои обязанности.

Кроме того, муниципалитет проверил участок замены канализационного коллектора на улице Лозицкой. Подрядным и ресурсоснабжающим организациям поручено усилить контроль качества организации работ. Олег Денисов подчеркнул важность надежного и хорошо просматриваемого ограждения для предотвращения аварийных ситуаций и травм горожан.

Завершение работ на этом участке планируется к середине июля.

Ход капитального ремонта подземного перехода у завода «Электроприбор» также был проинспектирован. Большая часть работ уже выполнена: окрашены металлоконструкции, уложена плитка в пешеходной зоне, смонтированы вентилируемые фасады и каркас козырька над входами. Олег Денисов отметил хороший темп работ и подчеркнул необходимость его сохранения для завершения в установленные сроки.