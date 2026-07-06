Олег Денисов проверил благоустройство Ленинского района

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Градоначальник Олег Денисов сообщил в своих социальных сетях, что начал обход территории Ленинского района с улицы Суворова, 180, после того как получил обращение от жителей многоквартирного дома. Они попросили спилить аварийные деревья и высказали вопросы по реализации программы «Мой двор», включая установку бортового камня и асфальтирование. Управление ЖКХ и администрация района получили поручение взять этот адрес на контроль, а руководителю УК – ликвидировать аварийные деревья.

Олег Денисов также выразил недовольство работой подрядчиков ресурсоснабжающих организаций на проспекте Победы и улице Аустрина, где работы по раскопке коллектора не были завершены в выходные. Погода была благоприятной, но работы так никто и не закончил. Глава города потребовал от заместителя по городскому хозяйству Ильдара Усманова усилить контроль и обеспечить соблюдение графика работ подрядчиками.

Особое внимание Олег Денисов обратил на состояние территорий, прилегающих к бизнес-объектам на улице Ульяновской. Он отметил наличие мусора, несанкционированных вывесок и сорняков, что создает негативное впечатление у гостей города. Градоначальник призвал предпринимателей соблюдать правила благоустройства и предупредил о возможном применении административных мер в случае несоблюдения.