В Пензе студенты-волонтеры-медики пришли на помощь докторам

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В пик активности детей на свежем воздухе растет и количество обращений в детские травмпункты. Чтобы помочь справиться с возросшей нагрузкой и поддержать маленьких пациентов, в Пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова стартовала новая инициатива.

Волонтеры регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры-медики» начали оказывать помощь персоналу детского травмпункта.

Добровольцы встречают посетителей, помогают сориентироваться в очередях, отвечают на общие вопросы, что значительно снижает тревожность родителей.

Пока дети ждут приема или своей очереди на процедуры, добровольцы занимаются с ними: играют, рисуют и общаются, переключая внимание ребенка, снижают страх перед врачами.

Также студенты активно ассистируют медицинским сестрам и врачам в процедурных и перевязочных кабинетах: помогают подготовить необходимые инструменты, придерживают емкости при обработке ран и просто находятся рядом с ребенком, отвлекая его разговорами во время медицинских манипуляций.

«Присутствие волонтёра — это огромная психологическая поддержка как для детей, так и для нас, — говорит заведующий травматологическим пунктом Пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Сергей Ососков. — Когда ребенок спокоен и отвлечен, он меньше сопротивляется, что позволяет провести осмотр или перевязку быстрее и качественнее».