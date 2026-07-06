Более 60 единиц новейшего оборудования поступило в пензенский перинатальный центр

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Благодаря федеральному проекту «Охрана материнства и детства», который является частью национального проекта «Семья», в перинатальный центр больницы Бурденко было поставлено свыше 60 единиц современной медицинской техники.

В учреждение поступило 62 прибора, среди которых анестезиологическая система, аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, ультразвуковой сканер, электрокардиограф, устройство для фототерапии новорожденных и инкубатор.

Ожидается, что до конца 2026 года в перинатальный центр будет поставлено еще 207 единиц оборудования. По словам экспертов, это значительно улучшит качество медицинской помощи для женщин и детей.