В Пензе начальник УМВД региона поздравил выпускников ПГУ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Торжественное вручение дипломов выпускникам прошло в стенах Пензенского государственного университета. Эмоции этого особенного дня разделили с молодыми специалистами их самые близкие люди – родители, преподаватели.

Обращаясь к выпускникам, начальник УМВД России по Пензенской области, генерал-майор полиции Павел Гаврилин подчеркнул, что полученные знания станут надежным фундаментом, который поможет занять достойное место в рядах сотрудников полиции и добиться профессиональных успехов.

После теплых напутственных слов, студенты юридического института, проявившие особое усердие и трудолюбие на протяжении всего обучения, получили из рук начальника регионального УМВД заветные красные дипломы.

Выпускники также были отмечены грамотами памятными подарками за активную жизненную позицию и вклад в развитие университетской жизни.