В Пензенской области осужден директор теплоснабжающей организации

Следствием и судом установлено, что в период с марта 2020 года по март 2024 года руководитель теплоснабжающей организации, используя служебное положение, в нарушение требований нормативно-правовых актов об оплате труда трижды организовывал изготовление приказов о своем премировании и собственноручно их подписывал.

На основании приказов осужденный незаконно получил премиальные выплаты в сумме более 122 тысяч рублей, причинив возглавляемому им учреждению имущественный ущерб.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

В ходе следствия осужденный частично возместил причиненный ущерб.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, при этом с осужденного взыскано более 43 тысяч рублей материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления.