В Пензенской области создадут реестр детей, ушедших из жизни

В Пензенской области утвержден порядок ведения реестра, фиксирующего случаи ухода из жизни и попытки суицида среди несовершеннолетних.

Соответствующее постановление правительства Пензенской области было подписано 2 июля.

Согласно утвержденному документу, региональное министерство здравоохранения будет заниматься учетом случаев ухода из жизни и попыток суицида среди лиц, не достигших 18 лет.

Создание реестра осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, направленным на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также на охрану здоровья граждан. Этот реестр позволит вести региональную статистику, что, в свою очередь, будет способствовать более эффективной организации профилактической работы.