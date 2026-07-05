Доктор советует пензенцам укреплять стрессоустойчивость

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В рамках недели, направленной на снижение смертности от внешних причин, мы часто говорим о правилах дорожного движения, пожарной безопасности и первой помощи. Однако есть не менее важный «внутренний» аспект безопасности — наше психоэмоциональное состояние.

«Когда мы говорим о пользе спорта для настроения, мы не преувеличиваем. Физическая активность запускает в организме конкретные биохимические процессы», — говорит Светлана Николаевна.

1. Выработка эндорфинов. Это так называемые «гормоны радости». Интенсивная нагрузка стимулирует их выброс, что вызывает чувство эйфории и снижает болевые ощущения. Это естественный и безопасный способ получить удовольствие.

2. Снижение уровня гормонов стресса. Регулярные тренировки помогают нормализовать уровень кортизола и адреналина. Человек становится более спокойным, уравновешенным и лучше контролирует свои реакции на внешние раздражители.

3. Физическая усталость способствует более глубокому и качественному сну, во время которого восстанавливается нервная система. Кроме того, улучшается кровоснабжение мозга.

«Стабильное психоэмоциональное состояние напрямую влияет на нашу способность принимать взвешенные решения и избегать рискованного поведения», — делится специалист.

Человек, регулярно занимающийся спортом, лучше контролирует свои порывы. Это снижает вероятность совершения необдуманных действий в стрессовой ситуации.

Спорт помогает заполнить эмоциональную пустоту и является здоровой альтернативой для тех, кто ищет способы справиться со стрессом или плохим настроением через алкоголь или другие психоактивные вещества. Он дает конструктивный выход энергии.

«Для получения терапевтического эффекта не обязательно становиться марафонцем или ставить рекорды в зале. Ключевое слово — регулярность», — цитирует эксперта пресс-служба регионального Минздрава. Начните с малого: 20–30 минут быстрой ходьбы в день уже дадут ощутимый результат. Выберите то, что нравится: танцы, плавание, йога, езда на велосипеде или просто прогулка в парке. Главное — чтобы это приносило удовольствие.

«Забота о своем теле — это прямая инвестиция в ментальное здоровье и общую безопасность. Движение — это действительно жизнь», — завершает доктор.