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НовостиОбщество5 июля 2026 8:29

Владимир Фомин посетил выпускной Юридического института ПГУ

Вручая дипломы выпускникам, он пожелал им всегда следовать букве и духу закона и быть услышанными
Анна ЧЕРНАЯ

Владимир Фомин, уполномоченный по правам человека в Пензенской области, принял участие в торжественном мероприятии по случаю выпуска студентов Юридического института Пензенского государственного университета. Он подчеркнул, что диплом юриста — это не просто образовательный документ, а символ призвания защищать права и интересы граждан.

Фомин отметил, что вне зависимости от выбранной специализации, каждый юрист сталкивается с судьбами людей. От качества консультаций, полноты анализа ситуации и выбора правовых норм зависит благополучие граждан и их семей.

Он также выразил благодарность руководству и преподавателям университета, а также ветеранам педагогического состава за их труд по подготовке квалифицированных специалистов.