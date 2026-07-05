Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2026 7:58

Семьи из Пензенской области могут получить региональный капитал в течение года

По инициативе губернатора Олега Мельниченко в Пензенской области введена новая мера поддержки семей
Анна ЧЕРНАЯ

В рамках программы, направленной на повышение рождаемости, предусмотрен региональный семейный капитал.

Семьи, родившие второго ребенка с 1 июня 2026 года, могут получить выплату в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Для оформления капитала необходимо подать заявление и документы в министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Для удобства граждан документы также принимаются в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области.