Семьи из Пензенской области могут получить региональный капитал в течение года

В рамках программы, направленной на повышение рождаемости, предусмотрен региональный семейный капитал.

Семьи, родившие второго ребенка с 1 июня 2026 года, могут получить выплату в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Для оформления капитала необходимо подать заявление и документы в министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Для удобства граждан документы также принимаются в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области.