Пензенский «Кукольный дом» подвел итоги 83-го сезона

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Пензенский театр кукол «Кукольный дом» завершил 83-й театральный сезон. За этот период театр принял 839 участников программы «Пушкинская карта», из которых 642 посетили экскурсии по закулисью, а 197 приобрели билеты на спектакли.

Экскурсии, начавшиеся в сентябре 2025 года, быстро завоевали популярность среди молодежи. Посетители могут узнать об истории и достижениях театра, а также увидеть мастерскую и хранилище кукол. Экскурсии проводят артисты и режиссер театра.

Директор театра Инна Арнадская отметила, что программа «Пушкинская карта» предоставляет молодым людям возможность посещать культурные мероприятия без ограничений. Билеты покупают как отдельные зрители, так и организованные группы из школ и колледжей. Театр часто посещают студенты и старшеклассники, но большинство спектаклей ориентировано на детей, что позволяет молодым родителям приобщить своих детей к искусству.

В следующем сезоне театр планирует новые постановки, включая спектакль-читку «Олеся» по произведению А.И. Куприна и спектакль по мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».