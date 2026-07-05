Акция «Пульс жизни» пройдет в Городищенском районе

Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики организует акцию «Пульс жизни» в Городищенском районе 6 июля.

Главный врач центра Ирина Пузракова сообщила, что в Шемышейском районе уже прошло обследование почти 250 участников, из которых 54% были трудоспособного возраста. Это особенно важно, так как в этом возрасте формируются основные риски сердечно-сосудистых заболеваний, которые часто протекают бессимптомно. Акция помогла многим узнать о своих проблемах со здоровьем на ранней стадии.

Пузракова подчеркнула, что у людей с здоровыми привычками сосудистый возраст часто соответствует паспортному, а у пожилых пациентов, принимающих статины, он также в норме. Однако у тех, кто не получает терапию, сосудистый возраст может быть повышен из-за снижения эластичности сосудов.

В Городищенском районе консультации специалистов будут доступны 6, 13, 20 и 27 июля 2026 года. Прием будет проходить на базе Городищенской районной больницы по адресу: г. Городище, ул. А. Матросова, д. 159, с 9:00 до 13:00.

В рамках акции пациенты смогут пройти обследование на аппарате «АнгиоКод», измерить артериальное и внутриглазное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, определить мышечную силу кисти и биологический возраст. Также будут доступны консультации специалистов.

Напомним, что регулярные физические нагрузки улучшают эластичность сосудов, тогда как гиподинамия ускоряет их старение даже в молодом возрасте.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.