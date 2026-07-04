Санитарная авиация в Пензенской области помогла спасти 50 жизней за полгода

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В Пензенской области с начала 2026 года санитарная авиация совершила около 50 вылетов.

Благодаря этим инициативам, медицинские работники успевают оказывать помощь даже в отдалённых районах региона. С начала года авиация эвакуировала 50 пациентов, включая два случая в четверг, 2 июля. В этот день бригада Пензенской областной станции скорой помощи выполнила два экстренных вылета в Кузнецкую центральную районную больницу.

Врач анестезиолог-реаниматолог станции Эльвира Назарова сообщила, что два пациента с острой сердечной патологией были успешно доставлены в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко. Транспортировка прошла успешно, и показатели жизненно важных функций у пациентов оставались стабильными.

Каждая цифра в этой статистике — это спасённая жизнь, сохранённая семья и своевременная высокотехнологичная помощь, ставшая возможной благодаря современной системе здравоохранения.