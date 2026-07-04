Жителям региона напомнили об опасности суррогатного алкоголя

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За привлекательными этикетками и низкими ценами может скрываться смертельная угроза. Употребление суррогатного алкоголя — это риск для здоровья и жизни.

В рамках недели по снижению смертности от внешних причин врач-нарколог Екатерина Шиндина из Областной наркологической больницы рассказала о последствиях употребления некачественного алкоголя.

«Суррогатный алкоголь включает спиртосодержащие жидкости, не предназначенные для внутреннего употребления. Их можно разделить на две группы, каждая из которых смертельно опасна», — предупреждает врач.

1. Истинные суррогаты (заменители)

«Это аптечные настойки (боярышника, перца), косметические средства (одеколоны, лосьоны) или технические жидкости (антифриз, стеклоочиститель). Они содержат этиловый спирт, а также ядовитые примеси, такие как метиловый спирт, ацетон и альдегиды. Это приводит к двойному отравлению организма: спиртом и токсичными химикатами», — объясняет специалист.

2. Ложные суррогаты

«Эти жидкости не содержат этилового спирта. Чаще всего это метанол и этиленгликоль. Их вкус и запах могут быть похожи на алкоголь, но их воздействие на организм крайне опасно», — предупреждает доктор.

Последствия отравления зависят от дозы и типа яда и часто необратимы.

- Метанол (древесный спирт). Это самый опасный компонент. Он превращается в формальдегид и муравьиную кислоту, поражая центральную нервную систему, сетчатку глаз и зрительный нерв. Первые симптомы (тошнота, головокружение) могут появиться через несколько часов. Затем следует резкое ухудшение зрения, которое быстро переходит в полную и необратимую слепоту. Без экстренной медицинской помощи отравление метанолом может привести к остановке дыхания и смерти.

- Поражение внутренних органов. Даже алкоголь, произведенный в подпольных условиях, может содержать сивушные масла и другие примеси, вызывая токсическое поражение печени, почек и поджелудочной железы.

- Высокий риск летального исхода. Смертельная доза метанола составляет всего 30–100 мл. При отравлении некачественным алкоголем время играет решающую роль. Успех лечения зависит от скорости доставки пострадавшего в больницу.

«К сожалению, отличить метиловый спирт от этилового по вкусу или цвету практически невозможно. Поэтому лучший способ защиты — избегать покупки алкоголя в непроверенных местах», — рекомендует эксперт.