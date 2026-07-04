Игорь Комаров: На пензенской земле активно поддерживают участников СВО

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

По итогам заседания Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провели пресс-подход.

«Президент поставил перед всеми ведомствами и регионами задачу поддержки участников СВО и их семей, – заявил Игорь Комаров. – На пензенской земле этой теме уделяют особое внимание, как и в целом в Приволжском федеральном округе. Показатели по регионам ПФО превышают средние по России в различных аспектах – от медицинского обследования и оказания помощи до социальной поддержки, реабилитации и трудоустройства. На данный момент около 70% участников СВО уже трудоустроены. Это хороший результат, но мы должны стремиться к улучшению, ведь всегда есть возможности для роста, особенно в этом направлении, требующем полной вовлеченности и самоотдачи».

«Мы определили дальнейшие шаги, включая организационные и методические меры поддержки регионов для повышения эффективности работы, – добавил Комаров. – Надеюсь, это поможет улучшить ситуацию на местах, так как именно регионы играют ключевую роль в оказании помощи».

Олег Мельниченко рассказал о проекте «Сурское мужество», направленном на комплексную реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность из-за ранений.

«Этот проект возник благодаря сотрудничеству с Марией Львовой-Беловой, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, – сказал губернатор. – У нас есть современный реабилитационный центр для молодых инвалидов. Мы решили использовать его возможности для помощи участникам СВО, получившим тяжелые ранения. Мы разработали комплексный план реабилитации, включающий медицинское обследование, лечение сопутствующих заболеваний и мероприятия по ресоциализации, так как возвращение к мирной жизни после войны может быть сложным».

«Мы стараемся помочь людям найти новые интересы, возможности для трудоустройства или открытия собственного бизнеса, – подчеркнул Мельниченко. – Мы используем механизмы поддержки и социальные контракты, чтобы человек чувствовал себя полноценным членом общества, способным обеспечить себя и, возможно, других. Естественно, мы сопровождаем этот процесс».

Губернатор сообщил, что 13 ветеранов боевых действий выразили желание заключить социальный контракт и начать свой бизнес, а четверо из них уже приступили к реализации своих проектов.

«Мы готовы поддержать их, предоставив средства в рамках соцконтрактов для начала их предпринимательской деятельности», – подытожил Мельниченко.