Глава Пензы пообщался с юными архитекторами

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В мероприятии также участвовали заместитель главы администрации Пензы Дарья Просточенко и начальник отдела развития местного самоуправления администрации города Светлана Чернецова.

В конкурсе приняли участие 2309 заявок из 87 регионов России. На очный этап прошли 670 финалистов, среди которых были и представители Пензенской области.

Ученица 11 «А» класса школы № 78 Ульяна Отверченко заняла второе место с концепцией тренировочно-выгульного комплекса для собак. Студент второго курса ПГУАС Андрей Маюлов стал третьим с проектом выставочного павильона кинематографии.

Вместе со своими наставниками они представили свои работы. Олег Денисов вручил им Благодарственные письма и высоко оценил их таланты.

Градоначальник отметил, что рад видеть стремление молодежи к самореализации и желание сделать родной город более комфортным и интересным. Он поблагодарил Ульяну и Андрея за их активность, а преподавателей – за поддержку. Олег Денисов подчеркнул, что развитие инфраструктуры – это длительный и сложный процесс, но свежие идеи всегда вдохновляют.