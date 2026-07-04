В Музее Эрьзи в Саранске откроют Детский центр имени И.К. Макарова

Фото: Музей Эрьзи.

8 июля в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи состоится открытие Детского культурно-просветительского центра имени И.К. Макарова.

Детские культурно-просветительские центры — это современные пространства, где разрабатываются и реализуются программы для творческого и интеллектуального развития детей и подростков. В рамках национального проекта «Семья» они открываются по всей стране и ориентированы на семейные мероприятия. На открытие Музея Эрьзи приглашены многодетные семьи из Саранска и районов Мордовии.

Программа мероприятия включает торжественную часть и погружение в эпоху XIX века, когда жил Иван Кузьмич Макаров. Гости увидят сцену с участием Ивана Кузьмича и его супруги Ольги Николаевны, а также героев картин — знатную даму из рода Соломирских и российского императора Александра III. Для участников также подготовлен мастер-класс и чаепитие с «макаровским» чаем.

В ходе экскурсии гости смогут узнать, какие средства были потрачены на приобретение мебели, техники, бытовых предметов, исторических костюмов и игр для Центра, которые были предоставлены Министерством культуры Российской Федерации.