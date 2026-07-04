Пензенские транспортные полицейские провели профилактический рейд

Фото: Пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В период летних каникул сотрудники Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте провели рейд на перегоне Пенза-1 – Пенза-4.

Полицейские осмотрели территорию и провели профилактические беседы с подростками, чтобы напомнить им о правилах безопасности. Они также вручили детям тематические памятки и объяснили последствия нарушений административного и уголовного законодательства.

Во время рейда был обнаружен подросток 2014 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции вызвали «скорую помощь», и ребёнок был доставлен в больницу.

Поскольку несовершеннолетний не достиг возраста ответственности, его родители были привлечены к административной ответственности. На них составлены протоколы по статьям 5.35 и 20.22 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а также за нахождение несовершеннолетнего в состоянии опьянения.

За первое правонарушение предусмотрен штраф до 3 000 рублей, за второе – до 2 000 рублей.