Юный зареченец попался на удочку мошенников, а его бабушка лишилась крупной суммы

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В полицию города Заречный обратилась 72-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Ее внук, молодой человек 2008 года рождения, наткнулся в интернете на объявление о легком заработке. Ему предложили писать тексты для публикаций в сети за вознаграждение.

Внук перешел по ссылке и связался с женщиной, которая представилась сотрудницей компании. Она сказала, что для начала работы нужно зарегистрироваться в приложении и внести на депозит 12 000 рублей. Женщина заверила, что после активации личного кабинета деньги вернутся.

Внук перевел деньги с карты бабушки на указанный счет. Вскоре он связался с другим человеком, который обещал помочь вернуть деньги. Под предлогом возврата средств он попросил внука перевести еще 400 000 рублей. Молодой человек выполнил просьбу, но деньги так и не вернулись. Мошенники перестали выходить на связь.

Бабушка внука узнала о случившемся и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).